Hoezo verkeersellende? Sneeuwpret! Jong geleerd is oud gedaan (foto: Karel ten Haaf).

EINDHOVEN - Verkeersellende en sneeuwpret gaan deze dagen hand in hand. Voor de een is de winterse neerslag erg vervelend, bijvoorbeeld omdat de reis naar werk of huis enorm lang duurt. De ander maakt van de nood een deugd door juist te genieten van de sneeuw.

Geschreven door Hans Janssen



De kinderen met de slee naar school brengen, dat kon deze woensdag op veel plekken in Brabant.

Er waren ook kinderen die zelf het heft in handen namen, zoals in Cuijk waar een kind op een quad een slee voorttrok. Jong geleerd is oud gedaan.



Eerste kalfje in Maashorst

Dieren lijkt de sneeuw en vooral de kou amper te deren. In natuurgebied De Maashorst liet het eerste kalfje van 2019 zich zelfs zien.

Toch houden niet alle dieren van het huidige weertype (koud he?!). Met honden en katten die de vorst en de sneeuw toch trotseren, zijn het heerlijke omstandigheden om een frisse neus te halen. Voor mens én dier!