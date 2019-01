'Wij leven in een droom', armlastig RKC wordt rijk dankzij monstertransfer Frenkie de Jong

WAALWIJK - Euforie bij RKC. De transfer van Ajacied Frenkie de Jong naar Barcelona levert de Waalwijkse club miljoenen op, omdat de middenvelder tijdens zijn jeugd deel uitmaakte van de gezamenlijke jeugdopleiding die RKC en Willem II in die tijd hadden.

"Wij leven in een droom", vertelt RKC-directeur Frank van Mosselveld. "De transfer zat er al even aan te komen, er werd dagelijks naar gevraagd. Als het moment dan daar is, geeft dat heel veel blijdschap."

'Een onwerkelijk groot bedrag'

Het precieze bedrag dat de Waalwijkse eerstedivisieclub - die jarenlang kampte met financiële tegenslagen - ontvangt, wil Van Mosselveld niet zeggen. "Maar het is een onwerkelijk groot bedrag voor een club als RKC." Volgens hem komt het bedrag in de buurt van de berekeningen die in de media stonden. Dan zou het gaan om zo'n vijf miljoen euro. "Het mag duidelijk zijn dat alle berekeningen niet uit de lucht gegrepen zijn. We zijn er heel erg blij mee."

De directeur van RKC is ervan overtuigd dat de middenvelder het gaat maken bij Barcelona. "Daarvan ben ik overtuigd. In Nederland brengen we eens in de zoveel jaar een absoluut toptalent voort. Frenkie heeft in de korte tijd dat hij bij Ajax en in het Nederlands elftal voetbalt, laten zien hoe goed hij is. Dat de hele Europese top achter je aan zit, is dat de bevestiging dat je tot de top van de wereld behoort."

Van Mosselveld kon jaren geleden al zien dat De Jong iets bijzonders had. "Ik heb hem drie jaar geleden een paar keer zien voetballen met Jong Ajax. Toen zag je al hoe goed hij was. Het was niet de vraag óf maar wannéér hij zou doorbreken in het eerste van Ajax en de stappen zou maken die hij nu maakt."

Geen Frenkie de Jong-tribune

Grote vraag is nu hoe RKC het geld dat binnenstroomt gaat besteden. Daar gaat het bestuur zich vanaf nu over buigen. "Natuurlijk is daar de afgelopen periode wel over nagedacht, maar dan loop je op de zaken vooruit. We hebben gezegd: laten we wachten tot alles zeker is, de handtekeningen staan en we weten wat er precies gaat binnenkomen."

Op een Frenkie de Jong-tribune in Waalwijk als bedankje hoeft de middenvelder volgens de directeur niet te rekenen. "Dat vind ik wat afgezaagd. Maar wij zijn een creatieve club en zullen hem zeker op gepaste wijze bedanken. En ook Ajax. Marc Overmars heeft tenslotte niet alleen voor Ajax maar ook voor ons en Willem II geweldig werk verricht."