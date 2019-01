Gratis kopjes koffie moeten wildvreemde reizigers met elkaar in gesprek brengen

Reizigers op het station in Helmond kunnen voor ze het perron oplopen twee koppen koffie of thee halen. Helemaal gratis en bij een echte barista. De bedoeling is dat één van de kopjes wordt ‘doorgegeven’ aan een andere, onbekende reiziger.

Oordopjes uit

“We willen mensen stimuleren om met elkaar een praatje te maken”, aldus wethouder Cathalijne Dortmans van Helmond. “Uit cijfers blijkt dat eenzaamheid ook in Helmond een serieus probleem is. Daarom werken we als gemeente graag mee aan deze actie van NS, ProRail en de GGD."

“Normaal zit ik vaak met een telefoon en oordopjes in de trein”, vertelt een van de reizigers die een kopje thee van iemand anders in ontvangst neemt. “Met een bekende maak je al snel een praatje. Nu sta ik er bij stil dat een praatje met een vreemde natuurlijk ook gewoon kan.”

Kletsen en luisteren

Op het station is donderdag voor ieder wat wils te krijgen. Espresso, cappuccino, latte macchiato of gewoon een kopje groene thee: er is genoeg keus. “Een goed initiatief”, vindt een andere reiziger. “En lekker ook, die espresso!”

“Ik heb er nooit bij stilgestaan dat een klein gesprekje in de trein voor sommige mensen heel waardevol kan zijn. Misschien haal je met dat ene gesprekje net iemand uit een negatieve spiraal. Alleen maar door te kletsen en te luisteren.”