Man steekt vrouw met ruim 20 messteken dood en maakt foto, justitie eist 16 jaar cel

BREDA - Houssain A. moet als het aan justitie ligt zestien jaar de cel in voor het doodsteken van zijn vrouw. De 43-jarige Syriër stak het slachtoffer ruim twintig keer, bleek donderdag in de rechtbank in Breda. De steekpartij gebeurde in mei vorig jaar, op de Klaverweide in Breda.

Tientallen nabestaanden van de vrouw waren aanwezig in de rechtbank. A. had al eerder bekend en zei donderdag opnieuw veel spijt te hebben van zijn daden. “Het doet me nog veel pijn. Ik wou dat ik het kon terugdraaien.”

Foto

Opvallend was dat A. vlak na de steekpartij een foto maakte van de bebloede vrouw. Ook maakte hij een foto van zichzelf. Deze stuurde hij door naar zijn neef. “Ik wilde mijn familie zo om hulp vragen”, verklaart hij.

De steekpartij was op woensdagavond 16 mei vorig jaar, rond half zeven aan de Klaverweide in Breda. Veel buurtbewoners waren getuige van de steekpartij. Over de directe aanleiding van de steekpartij is veel onduidelijkheid. De zoon van het slachtoffer vertelde in een emotionele verklaring dat A. haar doodstak ‘omdat mama hem niet terug wilde’.

Graafmachine

Volgens de verdachte was alles juist goed tussen de twee. Het stel kreeg ruzie over zaken. Ze hadden samen een graafmachine gekocht in Engeland om deze te exporteren naar Syrië. De graafmachine is echter nooit geleverd. Daardoor zou de familie van de man in Syrië bedreigd worden.

Ook kwam de man erachter dat er 650.000 euro aan cheques uit zijn kluis was verdwenen. “Ik wilde haar bedreigen.” Volgens de verdachte lachte zijn vrouw hem uit en zei ze: ‘Ga naar de hel!’. Vervolgens verloor de man controle over zichzelf. “Alles werd zwart voor mijn ogen. Ik wist niet meer wat ik deed.”

Het Openbaar Ministerie (OM) noemt het een ingestudeerd verhaal. De verdachte had meerdere momenten kunnen stoppen, op het moment dat de vrouw probeerde te vluchten. Volgens onderzoek heeft hij geen psychische stoornis. Ook impliceert het meenemen van het mes, dat de man iets van plan was.

De rechter buigt zich nu over deze zaak en doet later uitspraak.