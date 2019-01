'Ik wil je pijpen... van je broek wat korter maken', op of over het randje?

"We hebben het nummer gekozen omdat we er zelf zo enorm om moesten lachen", legt Esther uit. "Maar ook nachtmerries", vult Monique aan. Als het aan de zusjes ligt, wordt het inkorten van de broekspijpen dit jaar de trend met carnaval.

De dubbelzinnige tekst is geschreven door de Rotterdamse liedjesschrijver Aad Klaris. Het nummer stamt al uit 1982. Eigenlijk dus oude wijn in nieuwe zakken. Monique: "Klaris heeft veel leuke liedjes gemaakt en toevallig liepen we deze tegen het lijf. In overleg met hem hebben we het in een nieuw jasje gestoken."

Het refrein 'Ik wil je pijpen, je pijpen, je pijpen... van je broek wat korter maken' levert gemengde reacties op in winkelcentrum De Burcht in Breda. "Ik vind het echt niet kunnen", klinkt het stellig uit de mond van een scholier. Zijn vriend is het niet met hem eens: "Met carnaval vind ik van wel. Ik vind het zelfs wel grappig."

Volgens Esther is de act die bij het nummer hoort minstens zo belangrijk als het lied. "Je kunt er natuurlijk van alles bij bedenken, maar iedereen heeft pijpen. En die zijn vaak te lang of te breed en daar willen wij iets aan doen in ons naaiatelier."

Vorig jaar scoorden De Zware Jongens tijdens carnaval met 'De Kneu' en Mosterd na de Maaltijd met 'Hé Jacqueline, waar is de vaseline'. 'Ik wil je pijpen..', is nog explicieter. "Ik vind het ongepast in deze tijd. Als dit carnaval moet zijn dan zijn we weer terug bij af. Echt heel erg plat", zegt een man van middelbare leeftijd op weg naar de supermarkt.

Monique: "Het is gewoon onderbroekenlol, niet meer of minder. En als je het niet leuk vindt, dan luister je toch gewoon niet. Wij vinden het in ieder geval keileuk."