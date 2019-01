'Frenkie de Jong en Virgil van Dijk zullen altijd een voorbeeld zijn voor jeugdspelers Willem II'

TILBURG - De transfer van oud-Willem II’er Frenkie de Jong naar FC Barcelona maakt Robby Hendriks, jeugdtrainer van De Jong, ontzettend trots. Hendriks heeft de middenvelder twee jaar onder zijn hoede gehad en zag de exceptionele kwaliteiten meteen.

“Maar je denkt niet meteen dat zo’n jongen de Europese top haalt”, zegt Hendriks nu. Hem viel meteen de kwaliteiten van De Jong op. “Een jeugdspeler moet iets unieks hebben, vind ik. Bij Frenkie was zijn eerste aanname al zo goed. Daarbij las hij het spel uitstekend en kwam hij nooit in de duels. Dat vond ik altijd ontzettend knap. Dat maakte hem uniek.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Te veel eer

Hendriks vindt dat hij te veel eer krijgt als alleen hij de credits krijgt als dé jeugdtrainer van de man van 86 miljoen. Daarom spreekt hij, zoals hij zelf zegt, namens alle Willem II-trainers die een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van De Jong. “Dit is natuurlijk wel fantastisch voor de club”, zegt Hendriks. “Het is fijn dat ik voor misschien een tiende van een procent Frenkie heb kunnen helpen in zijn ontwikkeling. Maar ik ben er heel terughoudend in. Frenkie heeft het vooral zelf gedaan en het is hem van harte gegund.”

LEES OOK: 'We leven in een droom', kassa rinkelt bij armlastig RKC door monstertransfer Frenkie de Jong

De jeugdtrainer herinnert zich nog wel dat hij De Jong al op jonge leeftijd heeft moeten afremmen, aangezien de middenvelder alles op het veld wilde doen. “Hij wilde al zijn medespelers helpen. En daardoor was hij vaak op het einde van de wedstrijd op. Hij scoorde, mede daardoor, naar mijn mening te weinig. We hebben dat meerdere keren met hem besproken. Hij moest meer zijn eigen rol uitvoeren als creatieve middenvelder. En nu zie je wel terug dat zijn werkcirkel op het veld wat kleiner is geworden.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Net als Virgil van Dijk speelde ook Frenkie de Jong nooit als vaste basisspeler in het eerste van Willem II. De middenvelder uit Arkel kwam tot drie schamele invalbeurten onder toenmalig trainer Jurgen Streppel. Hendriks baalt daar nog altijd van, maar is desondanks trots op het feit dat De Jong en Van Dijk allebei de gehele Willem II-opleiding hebben doorlopen. “Dat traject is niet zo gelopen als dat wij hadden gehoopt. Je hoopt toch dat de eigen jongens ook stappen maken bij het eerste. Maar je bent wel trots op de stappen die ze maken.”

Koesteren

Hendriks vindt dat Willem II de ontwikkeling van De Jong en Van Dijk moet koesteren. "Wij moeten met name trots zijn. Niet onszelf op de borst kloppen, maar blij zijn voor die jongens. Zij zullen altijd een voorbeeld zijn voor jeugdspelers. Ze moeten een prominente invulling krijgen voor de jeugdspelers van nu om terug te blikken op hun ontwikkeling. Het is leuk om terug te kijken naar mooie of belangrijke wedstrijden, maar dit is een fantastisch voorbeeld van twee spelers die de gehele Willem II-opleiding hebben doorlopen en de Europese top hebben bereikt."