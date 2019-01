Zeg maar houdoe tegen de sneeuw, regen en warmer weer op komst

EINDHOVEN - Sneeuw en ijskoude nachten zitten er komend weekend niet meer in. Het wordt nat en een stuk warmer.

Vrijdagmiddag begint het al met regenen. Omdat het dan nog wat kouder is, is er kans op gladheid. In het weekend stijgen de temperaturen boven het vriespunt. Het kan zes tot zeven graden worden en kan het gaan regenen.

Winters weer

Volgens Reinout van den Born van MeteoGroup blijft het warm en is het voorlopig gedaan met het winterse weer.

De afgelopen dagen was het koud en zag de provincie er wit uit.