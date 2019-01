Tienjarige jongen: 'Mijn vader wilde me doodrijden'

DEN BOSCH - Wat heeft zich afgespeeld in Wanroij waardoor een vader met zijn zoon expres met een noodsnelheid tegen een boom rijden? In de rechtszaal in Den Bosch kregen de aanwezigen op die vraag donderdag meer inzicht. Vader staat terecht voor poging tot doodslag, joyriding en mishandeling van zijn kind. Belangrijkste vraag, dwong vader zijn zoontje te rijden?

De wagen van de man uit Wanroij reed in juni 2017 met 129 kilometer per uur tegen een boom. In de wagen zaten vader en tienjarige zoon. Vader zou hebben geroepen ‘papa niks, dan mama ook niks’. Hij lag in scheiding met de moeder. De officier eiste 8 jaar cel omdat 'een vader in alle gevallen de veiligheid voorop moet stellen'.

Vader en zoon raakten zwaargewond bij de aanrijding aan de Wanroijseweg. De tienjarige jongen lag na het ongeluk een tijd in coma en revalideert nu twee jaar later nog steeds. Hij heeft zeker drie operaties ondergaan vanwege verschillende botbreuken. In de rechtszaal zegt de vader zich niks meer te herinneren. “Ik had gedronken en geblowd. Ik schrik van wat er gezegd wordt”.

Dan volgt een huiveringwekkende verklaring van het zoontje aan de politie. "Mijn vader reed, maar hij dwong mij om mee te rijden. Ik wilde dat niet want ik zag dat mijn vader niet meer kon lopen van de drank en de drugs. Mijn vader wilde me doodrijden."





Volgens vader klopt deze verklaring niet en stookt zijn moeder de jongen tegen hem op. "Voor mij als vader is het ook erg dat je zoon er in deze staat bij zit." De rechter wijst hem erop dat hij besloot om onder invloed van drank en drugs bijna 50 kilometer te hard te rijden.





Over twee weken doet de rechtbank in den Bosch uitspraak in deze zaak.