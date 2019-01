'LocHal huiskamer voor Tilburgers én voor mensen uit heel Nederland'

TILBURG - Er was scepsis vooraf. Trok de gemeente Tilburg een niet te grote broek aan met de LocHal, de plek waar vroeger locomotieven reden? "Nee hoor", glunderde wethouder Berend de Vries (D66) deze donderdag bij de officiële opening van de onlangs naar de LocHal verhuisde bibliotheek. De bieb stond 26 jaar aan het Koningsplein.

"Het is nog veel beter en mooier geworden dan de artist impressions. Het gebouw wordt niet voor niets omarmd door de stad", aldus De Vries. Hij krijgt bijval van zijn partijgenoot en collega-wethouder Marcelle Hendrickx. "Dit is met al zijn functies echt een huiskamer geworden, waar je graag komt voor een kopje koffie, om de krant te lezen en om naar elkaar te kijken. Uiteraard voor alle Tilburgers, maar je kunt nu al merken dat de LocHal ook door mensen uit het hele land wordt bezocht. Het is er vanaf de officieuze opening al erg druk."



LocHal biedt veel meer

De bieb is al sinds 2 januari open, maar donderdag was dus de officiële opening. Het verhuizen ging niet zomaar, want er moesten 120.000 boeken mee naar de Spoorzone. De LocHal biedt echter veel meer: je vindt er dus niet alleen boeken, maar ook een DigiLab, een expositieruimte en een Stadscafé.

"Het is een echt Tilburgs project geworden. Hier komen de geschiedenis van het spoor en de textielgeschiedenis van de stad bij elkaar. De historie is gewoon zichtbaar, je voelt hem gewoon", voegt De Vries er maar al te graag aan toe. Hij kan zich dan ook best vinden in een recent artikel in NRC Handelsblad met als kop: 'Het Centre Pompidou van Tilburg', zo kopte NRC Handelsblad onlangs. Het resultaat mag er zijn, zal elke bezoeker beamen.