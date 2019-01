'Een compleet krankzinnige huwelijksreis': 7 marathons in 7 dagen op 7 continenten

Het pasgetrouwde stel ziet de uitdaging als hun huwelijksreis. De twee vertrekken vanuit Kaapstad naar de Zuidpool. Vanaf daar vliegen ze terug naar Kaapstad en daarna door naar Perth, Dubai, Madrid, Santiago di Chili en Miami. In elke plaats rennen ze een marathon. Het is vliegtuig in, vliegtuig uit. Hotels zijn er niet bij.

'In zeven weken bedoel je?!'

Mensen die wat minder sporten reageren vaak met: dat is toch te gek! Dat kan toch niet!? In zeven weken bedoel je zeker?!' Nee, in zeven dagen, reageer ik dan", aldus de 38-jarige Arno. "Sommigen vinden het echt krankzinnig wat we gaan doen." De triatleet is gek op uitdagingen en heeft zijn Spaans-Turkse vrouw Miriem (36) zo gek gekregen om samen mee te doen aan de World Marathon Challenge. Arno is de allereerste Nederlander en Miriem de allereerste Spanjaar die meedoet aan de challenge.

Samen trainen ze elke dag. Het doel? Het snelste, getrouwde koppel te worden. Maar dat wordt je natuurlijk niet zomaar. "We trainen zeker twaalf á dertien uur per week", vertelt Arno. Voor zijn kersverse vrouw Miriem was het even wennen. Ze heeft altijd veel aan krachttraining gedaan, maar had tot vorig jaar nog nooit een marathon gelopen. "Mijn eerste marathon was die van Rotterdam. Ik heb daarna dagen pijn gehad en kon amper lopen."

Toch was opgeven geen optie. "Ik vind het een hele bijzondere uitdaging en heb er heel veel zin in. Arno heeft een schema voor me gemaakt, waarmee ik rustig alles opbouwde. Een paar weken geleden heb ik al een aantal dagen achter elkaar meerdere marathons gelopen."

Slapen wordt nog een dingetje

Het slapen wordt nog wel een dingetje. "Ik heb nog nooit in een vliegtuig kunnen slapen", vertelt Arno. "We hebben wel wat voorzorgsmaatregelen getroffen: goede oordopjes, lekkere nekkussentjes mee, comfortabele kleding. En het scheelt natuurlijk ook dat het een speciaal vliegtuig is wat helemaal vol zit met deelnemers."

Miriem moet lachen om alle reacties die ze krijgen. "Mensen reageren vaak verbaasd. Ze vinden het wel een beetje gek." Aan de World Marathon Challenge hangt ook een flink prijskaartje. Een deelname kost maar liefst 35.000 euro.

"Dat hebben wij er graag voor over", aldus Arno. "Andere mensen gaan lekker uiteten en op vakantie. Wij zien dit als een prachtige herinnering die we samen gaan maken." De twee vinden het zelfs romantisch. "Ja, het is voor mij echt iets romantisch", vult Miriem aan. "Straks lopen we daar op Antartica, middenin de sneeuw."

Ene been voor de andere

Elke dag tweeënveertig en een halve kilometer lopen. Ga er maar aan staan. Meriem weet precies hoe ze het vol gaat houden: "Het grootste mantra wat wij in ons hoofd hebben is: Genieten en het is er telkens eentje minder. Telkens een marathon minder."

Arno bekijkt het uiterst nuchter. "Het is uiteindelijk steeds het ene been voor het andere blijven zetten en dan komen we er vanzelf!"

En na die zeven dagen? "Dan vliegen we direct naar de zon, naar Bonaire. We gaan er duiken, dat is goed voor het herstel van onze spieren, lekker in het water. Want helemaal niets doen, is ook niet goed."