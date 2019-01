Deel dit artikel:













Philharmonie krijgt wéér boze brief over staken schoolvoorstellingen De voorstelling Radio Walvis van Schippers&Van Gucht en de Philharmonie (foto: Wannes Cré)

EINDHOVEN - De discussie over de beslissing van de Philharmonie Zuidnederland om na september te stoppen met schoolconcerten wordt steeds heftiger. Het orkest dat zelf de stok in het hoenderhok heeft gegooid, is waarschijnlijk niet bang voor een debat. Maar het zijn nu wel de samenwerkingspartners van de Philharmonie die het orkest vragen "per ommegaande" op de beslissing terug te komen.

Geschreven door Peter Pim Windhorst

De Philharmonie is in een stevig debat verwikkeld met de provincie Brabant die besloot om de Brabantse subsidie voor de Philharmonie per 2018 met een half miljoen te verminderen. Volgens het orkest heeft die beslissing tot een begrotingstekort geleid; daarom legt het orkest na september de educatieve projecten stil. De Philharmonie hoopt dat het nieuwe provinciebestuur, er zijn immers Statenverkiezingen op 20 maart 2019, het gat van een half miljoen straks repareert. De provincie Brabant schreef daarover woensdag al een stevige brief. Andere clubs willen niet wachten

Culturele organisaties waar de Philharmonie mee samenwerkt, willen niet wachten op een beslissing van de provincie.. Dansgezelschap De Stilte (Breda), Theater Artemis (Den Bosch) en theatergezelschap Schippers en Van Gucht (Breda) hebben donderdag een boze brief aan het orkest gestuurd.

De culturele organisaties die samen met de Philharmonie voorstellingen maken, zijn bang dat ze door de beslissing van het orkest niet genoeg voorstellingen kunnen geven waardoor zij weer in de problemen kunnen komen met hun subsidiegevers. Maar bovendien hebben de gezelschappen samen met het orkest in het zogenaamde Brabant Menu getekend voor een serie educatieve projecten. Dat is een verantwoordelijkheid waar het orkest volgens hen niet zo maar afstand van kan nemen. De tekenaars van de brief eisen van de Philharmonie binnen een maand een besluit om de schoolvoorstellingen weer te hervatten.