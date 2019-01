Dronebeelden: schaatsen op natuurijs gaat niet vanzelf

Dat dacht ijsmeester Cees Pasmans. Op het Brandven in Oisterwijk zijn normaal in de winter altijd veel schaatsers te vinden, maar dat is dit jaar door de sneeuw wel anders. Daarom ging Pasmans met een sneeuwschep aan de slag, zodat er toch nog geschaatst kan worden.

