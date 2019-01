Eis: twee jaar cel voor witwassen van 2,5 miljoen en hennepkweek in meerdere panden

BREDA - Twee Bredanaars stonden vandaag voor de rechter vanwege hennepteelt, witwassen en het aftappen van stroom. Het OM denkt dat ze 2,5 miljoen euro hebben verdiend. Dat geld is witgewassen en zit onder meer in schilderijen en huizen. Die huizen raken ze kwijt, als het aan de officier van justitie ligt.

De twee mannen zouden tussen 2002 en 2014 meerdere panden hebben gekocht met de opbrengsten van de hennepkweek en in een aantal panden ook weer kwekerijen hebben opgezet. De kwekerijen met honderden planten zijn op verschillende momenten ontdekt in woonwijken in Breda.

Het gaat om 18 huizen, waar nu beslag op is gelegd tot de rechter uitspraak doet. De hennepplanten werden met illegaal afgetapte stroom gekweekt.

De mannen van 51 en 55 jaar lieten anderen hand en spandiensten verrichten. Ook werden huurcontracten op naam van katvangers gezet en werd gedaan alsof deze katvangers huur betaalden. Zo bleven de Bredanaars lange tijd uit beeld.