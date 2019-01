Deel dit artikel:













Van Cranenbroek in Dongen ziet van uitbreiding af na bezwaren De huidige vestiging van Van Cranenbroek in Dongen (Foto: Google Earth)

DONGEN - Van Cranenbroek in Dongen zet de uitbreidingsplannen in de ijskast. De winkel moest twee keer zo groot worden, maar het bedrijf heeft een brief aan de gemeente Dongen gestuurd waarin wordt medegeeld dat de bestemmingsplanprocedure wordt beëindigd.

Geschreven door Malini Witlox

Verschillende partijen, onder wie de provincie, hadden bezwaren ingediend. De winkel denkt niet dat de partijen eruit zullen komen. 'Het is weinig vruchtbaar om de juridische degens met de provincie te kruisen. Het is, ook gezien de kosten, niet langer verantwoord om aan dit project te blijven werken', schrijft de winkel aan de gemeente. Balende gemeente

De gemeente Dongen baalt van het besluit van de winkel. Het college had niet verwacht dat er zoveel bezwaren tegen de grotere winkel op een nieuwe plek waren. De gemeente stelt blij te zijn dat de winkel wel in Dongen blijft. Met de nieuwbouw van het pand zou twaalf miljoen euro gemoeid zijn. De winkel zou van een oppervlakte van ruim achtduizend vierkante meter naar ruim vijftienduizend vierkante meter groeien. Onder het nieuwe pand zou een parkeergarage voor 617 auto's komen, naast de 317 bovengrondse plekken. LEES OOK: Tuincentrum Van Cranenbroek in Dongen wordt twee keer zo groot De uitbreiding moest op de hoek van de Houtstraat-Industriestraat komen. Dat is op de plek waar nu het afhaalmagazijn van het tuincentrum zit. Het afhaalcentrum zou naar het huidige winkelpand aan de Textielstraat verhuizen.