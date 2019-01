Deel dit artikel:













Spekgladde bocht laat al zes auto's wegglijden, vrouw wordt met ladder bevrijd Auto belandt op zijkant in Geffen. (Foto: Gabor Heeres) Volgens een buurtbewoner is dit al de zesde auto die weggleed. (Foto: Gabor Heeres)

GEFFEN - Een vrouw is met haar auto uit de bocht gevlogen in Geffen. Opvallend is dat deze spekgladde weg aan De Gement de afgelopen dagen al vaker problemen heeft veroorzaakt. Volgens omwonenden zouden er al zes auto's uit de bocht zijn gegleden in de afgelopen twee dagen.

Geschreven door Edwin Vossen

De vrouw die donderdagavond over De Gement reed, verloor vermoedelijke in de bocht de macht over het stuur. De auto kwam vervolgens op de zijkant terecht in de sloot. Een buurtbewoner schoot met een ladder te hulp om haar uit de auto te halen. De bestuurster kwam zonder verwondingen en met de schrik vrij.



Spekgladde ijsbaan

De bocht in Geffen heeft deze dagen meer weg van een spekgladde ijsbaan. Woensdag gleed er ook al een auto weg en die belandde ook al op z'n zij. Volgens één van de omwonenden zou het de afgelopen dagen al zes keer mis zijn gegaan. Behalve de twee auto's die op donderdag- en woensdagavond uit koers raakten. zouden nog vier andere wagens zijn doorgeschoten.



Een omwonende te vertellen dat hij met zijn tractor te hulp moest schieten om een auto weg te trekken. De wagen was met z'n twee voorbanden in de greppel beland.