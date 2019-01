Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Burgerauto van politie in Helmond zwaar beschadigd, mogelijk door vuurwerk De zwaar beschadigde auto (foto: Casper van Donk).

HELMOND - In Helmond is donderdagavond een burgerauto van de politie zwaar beschadigd. De politie gaat er voorlopig uit van dat de wagen door vuurwerk is getroffen. Het voertuig stond aan de Sjef van Schaijkstraat. Er waren in de wijde omgeving minstens twee harde knallen te horen.

Geschreven door Hans Janssen

Het incident deed zich rond kwart over acht voor; de auto is inmiddels afgevoerd. De politie is direct een onderzoek begonnen.