'Van mij mag John F. levenslang krijgen', uitspraak in hoger beroep moordzaak Linda van der Giesen

DEN BOSCH - Twaalf jaar cel en tbs. Dat werd twee weken geleden in hoger beroep geëist tegen John F., vanwege de moord op zijn ex-vriendin Linda van der Giesen. Dit is twee jaar meer dan de rechter in Breda hem eerder oplegde. Deze vrijdag wordt uitspraak gedaan in deze zaak.

Van der Giesen werd in 2015 op 28-jarige leeftijd doodgeschoten op de parkeerplaats van het ziekenhuis in Waalwijk, waar ze werkte. Ze werd al langer door haar ex bedreigd en gestalkt.

Geëmotioneerd

Dat het gemis van de vermoorde Linda de familie Van der Giesen nog dagelijks verscheurt, bleek twee weken geleden tijdens het hoger beroep in de zaak tegen John F.. De slachtofferverklaringen gingen vergezeld met de nodige tranen.

"Van mij mag John F. hij levenslang krijgen, ik heb ook levenslang", legde de geëmotioneerde zus van Linda uit. "Het moment dat ik haar zoontje moest vertellen dat hij zijn moeder nooit meer zou zien, was het moeilijkste in mijn leven. Zijn gehuil ging door merg en been."

'Ze was de verbindende factor'

"Ik was zó trots op Linda", vertelde haar vader. "Haar gemis laat een groot gat achter in ons gezin. Het ergste vind ik het nog voor mijn kleinzoon die zijn moeder moet missen. Dit verdriet golft nog dagelijks door ons gezin." Linda's broer noemde zijn zus 'de verbindende factor' in het gezin. "Hoe ik dit een plek in mijn leven moet geven, weet ik niet..."