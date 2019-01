Onze vijf weekendtips: Yeehah! En borrelen... met je hond

Mega XXL Vlooienmarkt in Breda (zondag)

Robert liet ons weten dat er zondag een grote vlooienmarkt in Breda is. In het Racketcentrum (Terheijdenseweg 500) bieden zo’n 150 verkopers je van alles aan. De poorten gaan om 10 uur open. Je kunt vervolgens tot 17 uur langs de kramen struinen. Voor 4 euro koop je een kaartje.

Je kunt natuurlijk op de fiets naar komen maar, mocht je dat te frisjes vinden, het racketcentrum heeft voldoende parkeerplekken. Bussen 1, 2 en 123 brengen je tot vlakbij de vlooienmarkt.

Op de Mega XXL Vlooienmarkt in Breda is van alles te koop

Brocante d’Hiver in Geldrop (zaterdag en zondag)

Ook in Geldrop kan er bij kramen gesnuffeld worden. Kasteel Geldrop (Helze 8) is zaterdag en zondag het decor van Brocante d'Hiver. Volgens Froukje Bogaard is het een bezoekje meer dan waard. Ruim 25 brocanteurs laten in de vertrekken van het kasteel hun mooiste vondsten uit onder andere Frankrijk, België en Engeland zien.

Beide dagen kan je van 10.30 tot 16.30 ronddwalen door de Prockzaal. Voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis, de andere bezoekers betalen 3,50 euro per persoon. Parkeren is gratis bij het kasteel.

Momfest in Veghel (dag)

In Veghel gaat het er zaterdag wat steviger aan toe. Dat liet de organisatie van Momfest aan ons weten. De Reservoir Dogs Band, Vannstein en Day Six treden op. En ook Therapy? staat op het podium in Veghel. De zaal gaat om 16 uur open. Drie kwartier later begint op een van de drie podia het eerste optreden. Een kaartje koop je aan de kassa voor 25 euro.

Momfest is op de Noordkade. Met het openbaar vervoer kan je er komen maar met zowel bus 306 als met bus 158 (vanuit Den Bosch) brengen je niet ver genoeg. Je moet vervolgens nog een klein kwartier lopen. Er zijn drie grote parkeerplaatsen dus je auto kan je gemakkelijk kwijt.

Western Experience in Den Bosch (zaterdag en zondag)

Hou je van country, western, paarden en/of shoppen? Dan zijn de Brabanthallen dit weekend 'the place to be'. Tijdens Western Experience is er van alles wat. Je kan naar een modeshow, optredens en meedoen met linedancen. Beide dagen begint het om 10 uur. Parkeren kan voor de deur en kost 8 euro per dag.

Een kaartje koop je online of aan de kassa. Je bent nog geen 20 euro kwijt. Als je zondag niet de hele dag kan, loont het om na 13 uur een kaartje te kopen. Dan betaal je 9,25 euro. De Brabanthallen liggen op een goede 10 minuten lopen van het station van Den Bosch.

Een ploeg van Zinderend Zuiden is ook van de partij. Beelden zie je maandag vanaf 18.12 uur bij Omroep Brabant.

Nieuwjaarsborrel voor je hond (en z'n baasje) in Heusden (zondag)

Een andere ploeg van dat programma is bij een nieuwjaarsborrel...voor honden. Natuurlijk, de baasjes mogen ook mee. Iedereen is zondag vanaf 13.30 uur welkom in Brouwcafé Kareltje in Heusden om op het nieuwe jaar te proosten. Het café zit aan het Burchtplein 5 in Heusden. Net buiten Heusden is een parkeerplaats. Vanaf daar is het een paar minuutjes lopen naar café Kareltje.

Toegang is gratis, het drinken (voor de baasjes) niet. Er wordt trouwens niet alleen geborreld, er is ook een spannende quiz.

Tips?

Organiseer je zelf een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat de rest van Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!