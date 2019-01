'Iemand schreef dat ze me een kogel door de kop wil schieten', boerin bedreigd vanwege LTO-actie

KELDONK - Boerin Henny Verhoeven uit Keldonk is met de dood bedreigd. Dit gebeurde nadat ze meedeed aan de LTO-actie 'Boeren houden van dieren'. "Ik denk dat het goed is dat we met zijn allen aangeven dat er grenzen zijn."

"Voor de actie 'Boeren houden van dieren' worden boeren opgeroepen om foto's te plaatsen van hoe ze met hun dieren omgaan", legt Verhoeven uit. "Een hele positieve actie, dus ik deed daar enthousiast aan mee. Maar toen bleek al vrij snel dat een groepje 'die hard -dierenactivisten' he-le-maal niet van die actie gediend is."

Slecht behandeld

De activisten zijn volgens haar van mening dat dieren per definitie slecht behandeld worden bij boeren en dat die met deze actie proberen hun straatje schoon te vegen. "Zij beweren dat wij foto's plaatsen die niet echt zouden zijn. Maar wij vinden dit juist van de foto's en filmpjes waar zíj mee komen", legt Verhoeven uit. "Ik vind het best wel schokkend dat we niet gewoon foto's zouden mogen laten zien van de situatie op de boerderij. Dat mensen schijnbaar in hun hoofd het beeld hebben dat we allemaal slecht met dieren omgaan. Dat is heel erg."

Verhoeven ontkent niet dat er ook misstanden zijn, maar ze vindt het 'heel raar als je schijnbaar alleen maar een negatief beeld wil hebben'. "Maar dat je dan zover gaat dat je echt gaat dreigen... Ik had er eentje - een vrouw - die schreef dat ze me een kogel door de kop wil schieten..."

'Er zijn grenzen'

"Kennelijk is social media is iets waar je onbeperkt mag roepen wat je wil, hoe kwetsend en oneerlijk het ook is", verzucht Verhoeven. "Ik denk dat het goed is dat we met zijn allen aangeven dat er grenzen zijn. Hoe je normaal met elkaar moet omgaan."