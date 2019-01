Deel dit artikel:













'We sluiten een gerichte actie niet uit', burgerauto van de politie in Helmond zwaar beschadigd De zwaar beschadigde auto (foto: Casper van Donk).

HELMOND - De politie sluit niet uit dat de onopvallende politieauto in Helmond donderdagavond opzettelijk is vernield. Vermoedelijk is er zwaar vuurwerk naartoe gegooid. De auto, die geparkeerd stond op de Sjef van Schaijkstraat, raakte zwaarbeschadigd.

Geschreven door Peter de Bekker

De politie was rond halfacht naar de wijk gereden om een 23-jarige vrouw aan te houden. Haar huis werd doorzocht in verband met een onderzoek naar drugshandel. Terwijl agenten bezig waren met het doorzoeken van het huis, werd hun auto verwoest. Meerdere jongeren op straat

"We sluiten niet uit dat dit een gerichte actie was", laat een politiewoordvoerder weten. Op het moment van de vernieling waren er meerdere jongeren op straat. De politie hoopt dat zij beelden, als die zijn gemaakt, willen delen. Ook andere camerabeelden die in de omgeving zijn gemaakt, worden bekeken en er wordt onderzoek gedaan in de buurt. Geen drugs

In het doorzochte huis van de vrouw werd geen drugs gevonden, maar de vrouw is wel aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar is zij vastgezet.