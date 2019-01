Hoe dan?! Zo overleef je 7 marathons op 7 continenten in 7 dagen tijd

Hart en longen trainen

Er zijn meerdere aspecten die invloed hebben op het lichaam tijdens deze loeizware inspanning. "Allereerst is het een zware belasting voor je hart en longen", zegt de arts. Toch zijn die volgens hem prima te trainen. "In de Tour de France fietsen ze ook drie weken achter elkaar. Ook gaan mensen weken op fietsvakantie. Dus ja, het is te doen."

Arno en Meriem gaan meedoen aan de World Marathon Challenge. (foto: Meriem)

Spieren en pezen trainen

Ook je spieren krijgen het zwaar te verduren. "Als je dit niet gewend bent dan zou ik het echt afraden om te doen. Je spieren en pezen krijgen namelijk veel klappen tijdens zo'n marathon."

"Maar ook hiervoor geldt: dit kun je gewoon trainen. Hoe sterker je bent, hoe beter je dit aankan", stelt Achterberg gerust. Het belangrijkste is dat Meriem en Arno op hun snelheid letten. "Hoe sneller je loopt, hoe harder de klappen op je lichaam zijn."

Niet slapen gaat dit veel zwaarder maken

Lager tempo lopen

Het stel wil graag het snelste getrouwde koppel worden van de World Marathon Challenge. "Dan kan het een lastig verhaal worden, hoor! Dan vraag je wel echt het uiterste van je lijf", zegt de arts. Volgens hem is het beter vol te houden als je je tempo iets lager legt dan wat je maximaal aankan.

Veel slaap

Daarnaast is rust heel belangrijk om te herstellen. Maar slapen kunnen ze alleen in het vliegtuig. En vooral Arno ziet daar erg tegenop, want hij heeft nog nooit kunnen slapen in een vliegtuig. "Niet slapen gaat dit echt veel zwaarder maken", zegt Achterberg.

Hij vergelijkt het met een nachtje doorhalen na bijvoorbeeld het stappen. "Dat is al niet optimaal voor je lijf. En dan komt daar nu ook de jetlag nog bij." Want die gaan ze zeker krijgen door het lopen op alle continenten. "Ze zullen desnoods slaappillen nodig hebben om te kunnen slapen."

Ik ben in voor een uitdaging, maar dit is te gek!

Juiste genen?

Meriem en Arno zijn 6 februari klaar met hun laatste marathon in Miami. Maar of ze dan weken nodig hebben om bij te komen, is helemaal niet gezegd. "Sommige mensen hebben gewoon de juiste genen en herstellen heel snel van zoiets", aldus Achterberg.

De sportarts is zelf ook vrij sportief, maar laat deze even aan zich voorbijgaan. "Ik doe hele triathlons. En ik ben zeker in voor een uitdaging, maar dit vind ik echt te gek", lacht hij.