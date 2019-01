Cel geëist tegen afperser van oud-burgemeester Loon op Zand, man wilde geheim afspraakje bekendmaken

BREDA - Tegen de 44-jarige Danijel B. uit Capelle aan den IJssel is dertig maanden cel geëist, waarvan tien maanden voorwaardelijk, voor het bedreigen en afpersen van Wim Luijendijk, oud-burgemeester van Loon op Zand. Zijn handlanger, een 25-jarige man uit Capelle aan den IJssel, mag als het aan justitie ligt achttien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, de cel in. Beide mannen chanteerden Luijendijk toen hij een seksueel getinte afspraak had met deze 25-jarige man.

Het duo perste Luijendijk twee jaar lang af nadat hij in 2016 contact had gehad met de 25-jarige man. Dat zou gaan om een seksueel getinte massage. Achteraf werd gezegd dat het een contact met een minderjarige was en dat hij 15.000 euro moest betalen. De 44-jarige Danijel B. zou anders het verhaal naar buiten brengen.

Luijendijk is, na enkele schriftelijke bedreigingen, uiteindelijk gaan betalen. Uit angst dat het verhaal in de pers zou verschijnen heeft hij in een jaar tijd ongeveer 13.000 euro betaald.

Aan de deur

B. verscheen op 8 februari 2018 aan de deur van Luijendijks woning in Kaatsheuvel. Daarbij zou hij Luijendijk bij de keel hebben gegrepen. De oud-burgemeester heeft toen een bedrag van 140 euro betaald en zijn betaalpas aan B. gegeven. Dezelfde avond heeft de oud-burgemeester op het toilet van een café de politie gebeld.

Luijendijk heeft daarna met B. in het café gewacht totdat de politie kwam. De verdachte zegt dat hij bewust in het café was gebleven om zich over te gegeven aan de politie.

Behalve de celstraf krijgen beide verdachten ook een contact- en locatieverbod opgelegd. Overigens was de 25-jarige verdachte niet bij de zitting aanwezig.

Luijendijk was van 2008 tot en met november 2017 burgemeester van Loon op Zand.