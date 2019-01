Coen en Sander jagen Eftelingbezoekers de stuipen op het lijf in Fata Morgana

"Waaaaah!" en "Oooooooh!" waren veel gehoorde kreten in de bootjes van de Fata Morgana. Daar stonden Coen en Sander, verdekt tussen 'hun' harem, opgesteld. Telkens als er een bootje langskwam, kwamen de twee tot leven.

Lange Arabieren

"Ik schrok me kapot!", reageert een Haagse vrouw. "Het waren échte!", roept haar kleinzoontje verrast. Ondanks de lengte van de 'Arabieren' vielen de twee nauwelijks op. De meeste bezoekers waren tijdens hun vaartochtje meer bezig met alle dingen om hen heen. "Het was natuurlijk een grote zaal. Dan let je op allemaal andere dingen. En toen ineens sprongen zij ineens naar voren! Dat was wel leuk, ja."

'Is dat nou een pop?

'Voor Coen en Sander is het een droom die uitkomt. "Wiens droom is dit niet", reageert Coen. "Je komt je hele leven al in de Efteling en nu mag je echt onderdeel zijn van een attractie!" Aanleiding van de poppen-actie is Das Coen und Sander Fest. Dit jaar heeft het feest van de dj's een sprookjesthema. "We wilden daarom vandaag heel graag een sprookje zijn."

Radio dj's Coen en Sander stonden verkleed als poppen in de Fata Morgana.

"Je staat daar tussen en je denkt dat mensen dat meteen doorhebben", vult Sander aan. "Maar ze gaan in een boot en zien natuurlijk zoveel dingen, dus als je ze een beetje de rug toekeert, zien ze je niet." De twee draaiden zicht vervolgens om en lieten iedereen schrikken. "En het is helemaal leuk als je niks doet. Dat je die mensen gewoon recht in hun gezicht aankijkt. Je ziet dan denken: is dat nou een pop? Is dat nou echt?", lacht Coen. "Dat is heel grappig."

Het duo is privé ook elk jaar in de Efteling te vinden. "Ik hoop dat ik de volgende keer mag figureren bij de Waterlelies en Sander op het Vliegend Tapijt", aldus Coen. "Oh, maar ik dacht dat Coen Holle Bolle Gijs was?", reageert Sander. "Nee, Langnek!"