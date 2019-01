'Sorry Frenkie', Jurgen Streppel biedt excuses aan voor het amper opstellen van De Jong

Nu maakt De Jong immers voor 75 miljoen euro, een bedrag dat nog kan oplopen tot 86 miljoen, de overstap van Ajax naar Barcelona.

De excuses van Streppel komen schoorvoetend. In de rubriek ‘In de verhoorwagen’ geeft hij in eerste instantie aan dat hij De Jong graag vaker had gebracht ‘als de tijd daar rijp voor was geweest’. “Maar je moet keuzes maken”, stelt de trainer die momenteel in Cyprus werkzaam is.





Jurgen Streppel 'in de verhoorwagen' van Bureau Sport over het amper opstellen van Frenkie De Jong bij Willem II





Robert Braber kreeg voorkeur

Streppel gaf toen De Jong onder contract stond in Tilburg vrijwel altijd de voorkeur aan Robert Braber. “Maar die is dan ook in onderhandeling met Real Madrid. Voor 120 miljoen euro…!”, vertelt de trainer met een vette knipoog.

Of Streppel nog meer ‘Frenkiaanse spelers’ op de bank laat verpieteren, bevestigt hij desgevraagd. “Ja, ja, alle spelers die een beetje naar de goede kleur kunnen spelen, zet ik op de bank.”