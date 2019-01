FC Eindhoven verslaat koploper FC Den Bosch, TOP Oss pakt punt tegen NEC

EINDHOVEN - FC Eindhoven heeft in eigen huis gewonnen van FC Den Bosch. De ploeg van trainer David Nascimento sloeg in de slotfase van de wedstrijd twee keer toe. TOP Oss speelde met 1-1 gelijk tegen NEC. Helmond Sport verloor van MVV. RKC Waalwijk en Jong PSV komen maandagavond in actie.

FC Eindhoven-FC Den Bosch 2-0

Koploper FC Den Bosch ging op bezoek bij FC Eindhoven. Of het na deze speelronde ook nog eerste staat is de vraag, de Bosschenaren zijn afhankelijk van het resultaat van FC Twente tegen Almere City zaterdagavond.

Lange tijd leken FC Eindhoven en FC Den Bosch de punten te delen. In de absolute slotfase wist de thuisploeg echter het verschil te maken. Collin Seedorf maakte twee minuten voor tijd de 1-0, Elisha Sam zorgde diep in blessuretijd voor 2-0. Met die overwinning wist FC Eindhoven de indrukwekkende reeks van FC Den Bosch een halt toe te roepen. De ploeg van trainer Wil Boessen was vijftien wedstrijden op rij ongeslagen.









TOP Oss-NEC 1-1

Eerder dit seizoen won TOP Oss met ruime cijfers van NEC. In Nijmegen werd er met 1-5 gewonnen. Vrijdag eindigde de tweede ontmoeting met NEC in een gelijkspel. TOP Oss kwam vijf minuten na rust op voorsprong via Ragnar Oratmangoen, de door NEC verhuurde aanvaller schoot een voorzet van Lion Kaak raak via onderkant lat. NEC oogde daarna kwetsbaar, maar de ploeg van trainer Klaas Wels vergat de genadeklap uit te delen.

Vanuit een corner was NEC in de tweede helft heel dicht bij de gelijkmaker. Doelman Nick Olij was gepasseerd, maar Bryan Smeets was attent op de doellijn en werkte de bal weg. De thuisploeg kreeg vervolgens kansen via Smeets en topscorer Huseyin Dogan. Maar de tweede treffer Osse viel niet. Aan de andere kant was het uiteindelijk wel raak. Ferdy Druijf wist het net tien minuten voor tijd te vinden. De spits van NEC maakte de gelijkmaker.

In de absolute slotfase kwam TOP Oss nog erg goed weg, Druijf schoot de bal oog in oog met Olij op de paal. Het bleef bij 1-1, dus pakte TOP Oss na twee nederlagen weer een keer een punt.

MVV-Helmond Sport 3-0

Helmond Sport heeft weer een nederlaag geleden. Op bezoek bij MVV stond het bij rust nog 0-0, maar de ploeg van trainer Robby Alflen stapte uiteindelijk met een 3-0 nederlaag van het veld. Anthony van den Hurk schoot MVV vijf minuten voor rust op voorsprong tegen Helmond Sport. De Brabantse aanvaller, bezig aan zijn eerste seizoen in Maastricht, tikte een lage voorzet tegen de touwen.

Met nog twintig minuten te gaan kwam MVV op 2-0. Uit de counter maakte Koen Kostons de tweede Limburgse treffer. In blessuretijd kreeg de thuisploeg een strafschop, Joeri Schroijen ging achter de bal staan en maakte geen fout. Hij bepaalde de eindstand op 3-0.

Helmond Sport blijft ondanks de nederlaag zeventiende staan, voorlopig. FC Dordrecht en Jong FC Utrecht hebben evenveel punten, maar spelen op maandag pas. Hekkensluiter Jong AZ ging met 6-2 onderuit tegen Roda JC, dus hekkensluiter zal Helmond na dit weekend niet zijn.