Volg hier LIVE de tussenstanden van de Brabantse clubs in de Keuken Kampioen Divisie

EINDHOVEN - Vier Brabantse clubs komen vrijdagavond in actie in de Keuken Kampioen Divisie. FC Eindhoven en FC Den Bosch spelen tegen elkaar, ook TOP Oss en Helmond Sport komen in actie. De wedstrijd van Jong PSV is verzet naar maandag, die dag speelt ook RKC Waalwijk. De wedstrijden beginnen vrijdag om acht uur.

Geschreven door Fabian Eijkhout

FC Eindhoven-FC Den Bosch 0-0

Koploper FC Den Bosch gaat op bezoek bij FC Eindhoven. Beide clubs zijn in vorm, ze verloren in 2019 nog geen officiële wedstrijd. De thuisploeg staat inmiddels elfde in de Keuken Kampioen Divisie, met 28 punten. Met drie overwinningen in de laatste drie duels werd bijna een derde van de punten gepakt. De bezoekers gaan aan kop op het tweede niveau van Nederland. FC Den Bosch heeft achttien punten meer dan FC Eindhoven. Eind oktober stonden beide ploegen tegenover elkaar in Den Bosch, toen werd het 3-1. TOP Oss-NEC 0-0

Na twee nederlagen op rij hoopt TOP Oss weer eens een overwinning te boeken. De ploeg van trainer Klaas Wels neemt het in eigen huis op tegen NEC. Eerder dit seizoen speelden beide ploegen al tegen elkaar, toen boekte TOP Oss een sensationele zege. In Nijmegen werd er met 1-5 gewonnen. MVV-Helmond Sport 0-0

Helmond Sport is de laagst geklasseerde Brabantse club uit de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg staat zeventiende, met hetzelfde aantal punten als FC Dordrecht en Jong FC Utrecht. Jong AZ is hekkensluiter en heeft een puntje minder dan Helmond Sport. De ploeg van trainer Robby Alflen speelt tegen de nummer veertien MVV.