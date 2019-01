NAC komt in wedstrijd met twee gezichten niet verder dan 1-1 gelijkspel

BREDA - NAC speelde een hele zwakke eerste helft tegen ADO Den Haag, maar in de tweede helft ging het vol voor de overwinning en maakte het een goede indruk. NAC kreeg in het eigen Rat Verlegh Stadion genoeg kansen om op voorsprong te komen, maar verder dan een 1-1 gelijkspel kwam de Bredase ploeg niet.

Melvyn Lorenzen zette ADO Den Haag na twintig minuten op voorsprong in Breda. Een snelle aanval die begon bij Nasser El Khayati. De middenvelder stuurde Sheraldo Becker weg met een prachtige pass met buitenkant voet, de buitenspeler gaf vervolgens meteen de voorzet op Lorenzen. De aanvaller kon de bal simpel in het doel van NAC-goalie Benjamin van Leer werken.

Niet veel later toonde El Khayati zijn klasse weer. De speler die in Brabant actief was bij FC Den Bosch, NAC en Kozakken Boys probeerde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in het doel te krullen. Benjamin van Leer was attent, hij bokste de bal uit de bovenhoek.

In de laatste minuut van de eerste helft krijgt Lorenzen de kans om de tweede ADO-treffer te maken. Hij probeerde een strakke voorzet van Becker binnen te glijden, maar de bal ging niet in maar naast het lege NAC-doel. De thuisploeg heeft zelf aanvallend heel weinig laten zien, de ploeg is zonder de geblesseerde Mitchell te Vrede zoekende en gaat onder begeleiding van een fluitconcert naar de kleedkamer.

Ommekeer

Na een ontzettend moeizame eerste helft, waarin eigenlijk niets lukte bij NAC, kwam de thuisploeg goed uit de startblokken in de tweede helft. Al snel stond de Parel van het Zuiden weer op gelijke hoogte. Invaller Gervane Kastanaar bekroonde een goede actie met een goede goal. Met een verdekt schot wist hij ADO-goalie Indy Groothuizen te verrassen.

In het vervolg van de tweede helft laat NAC zien te kunnen voetballen, vooral onder aanvoering van Lundqvist en Kastaneer. Het duo kreeg twintig minuten voor tijd steun van Sullay Kaikai, de nieuweling maakte zijn debuut voor NAC. Kort na zijn invalbeurt kreeg de Engelse aanvaller twee mogelijkheden om NAC op voorsprong te brengen. Twee keer wist hij het net niet te vinden.

In blessuretijd ging NAC nadrukkelijk op jacht naar de voorsprong. Het leverde grote kansen op voor Mikhail Rosheuvel en Arno Verschueren, maar de twee NAC-spelers zagen hun inzet gestopt worden door Groothuizen.

Puntje

In de rust zal iedereen in Breda waarschijnlijk getekend hebben voor een puntje, achteraf was bijna niemand tevreden met de puntendeling. Het was een wedstrijd met twee gezichten. De teller staat nu op zestien punten uit negentien wedstrijden. De achterstand op tegenstander ADO Den Haag, nu de nummer elf van de eredivisie, is vijf punten. NAC staat nu zestiende, zondagavond kan het met wat pech de hekkensluiter zijn. Excelsior (evenveel punten, wedstrijd minder) en De Graafschap (een punt én een wedstrijd minder) kunnen over NAC heen.