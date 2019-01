Opstelling en instelling zorgen voor vraagtekens bij NAC: 'Moeten beginnen met strijd leveren'

BREDA - Het systeem en de opstelling van NAC tegen ADO Den Haag waren vrijdagavond onderwerp van gesprek. Na een zeer matige eerste helft gooide trainer Mitchell van der Gaag het systeem om, bovendien haalde hij Giovanni Korte uit de spits weg. De tweede helft ging vervolgens veel beter voor de Bredase ploeg. Volgens de trainer en verschillende NAC-spelers kwam dat echter niet door het systeem of de opstelling.

Voor Karami is het systeem in Breda nog wel even wennen. Hij was gewend om 4-3-3 te spelen, terwijl hij nu met vijf verdedigers achterin staat. "4-3-3 is volgens mij voor iedereen duidelijk. Iedereen weet wat de taken zijn", legt de winteraanwinst uit. "Maar op trainingskamp hebben we ook 5-3-2 gespeeld en dat ging goed. Daar mag het niet aan liggen. Het ligt aan onszelf. We moeten beginnen met strijd leveren. Tweehonderd procent, volle bak gaan. Als je strijd achterlaat kun je 10-0-0 of 0-0-10. Het heeft geen zin als er geen strijd is."

Invaller en doelpuntenmaker Gervane Kastaneer wilde ook niet naar het systeem wijzen. "Tegen Heerenveen en Vitesse winnen we ook met een 5-3-2-systeem, toen hebben we daar niets over gehoord. Nu veranderen we het systeem en dat pakt goed uit, maar dat wil niet zeggen dat 5-3-2 geen goed systeem is."

Trainer Mitchell van der Gaag ziet het verschil tussen de eerste en tweede helft niet in de opstelling, maar meer in de instelling van zijn spelers. Of beter gezegd, het gebrek aan de juiste instelling. Hoe dat kan? "Dat is toch iets ongrijpbaars."

LEES OOK: NAC komt in wedstrijd met twee gezichten niet verder dan 1-1 gelijkspel

'Als is vals'

NAC had kunnen winnen, net als ADO. Karami hecht daar weinig waarde aan. "Als, als, als is vals. Nu is het 1-1, liever een punt dan helemaal niks. Er zijn nog veel wedstrijden te gaan. Als we dit kunnen neerzetten moet het vertrouwen alleen maar groeien. En we hebben iedereen nodig: van supporters tot de stad, trainers, iedereen."

'Goede start'

Voor NAC was de treffer van Kastaneer goed, maar dat was het ook voor de speler zelf. "Ik heb weinig gespeeld en in de wedstrijden die ik heb gespeeld vind ik dat ik wat meer had kunnen doen. Qua doelpunten en assists. Dit is een goede start van 2019 voor mezelf."