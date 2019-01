A2 bij Empel is een van de gevaarlijkste stukken snelweg van Nederland

DEN BOSCH - De A2 tussen Empel en Rosmalen is een van de gevaarlijkste stukken snelweg van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Incident Management Nederland (SIMN), het samenwerkingsverband tussen verzekeraars en wegbeheerders.

Op dit stuk van de A2 handelde de SIMN vorig jaar 89 ongelukken af. Dit is goed voor de tiende plaats in de top tien van wegen met een lengte van vijf kilometer. Een jaar eerder bezette de A2 tussen Empel en Rosmalen nog de negende positie.

Van Brienenoordbrug

Het aantal ongelukken op wegvakken met een lengte van vijf kilometer was in 2018 het hoogst op de Van Brienenoordbrug bij Rotterdam. De rijbanen van dit viaduct bezetten samen de eerste én de tweede plaats op de ranglijst, met respectievelijk 109 ongevallen in zuidelijke richting en 105 richting het noorden.

De meest opvallende stijger op deze lijst is de binnenbaan van de A10 tussen het IJ en de snelweg A2 naar Utrecht. In dit wegvak bevinden zich vier op- en afritten en de toerit van de A1.

A4

Op de ranglijst van gevaarlijke stukken snelweg met een lengte van één kilometer staat de A4 bij Leiderdorp in de richting van Den Haag op één. Tussen de hectometerpalen 33,0 en 34,0 zijn vorig jaar 52 ongevallen afgehandeld. Volgens SIMN is dat een toename van zestig procent op dat stuk.