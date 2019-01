‘Eindelijk een eigen entertainmenthal in het zuiden’, Den Bosch krijgt grote evenementenhal

DEN BOSCH - Er komt een eigen grote evenementenhal in de Brabanthallen in Den Bosch. Een hal waar ruimte is voor duizenden mensen en voor een breed publiek. Van klassieke muziek tot popmuziek en van cabaret tot schaatsshows. “Het is gezond om een grote hal in Brabant te hebben.”

Volgens directeur van Libéma Beurzen en Evenementen Jeroen Dona zijn ze al ver met de plannen. “Alles is rond en we kunnen gaan verbouwen. De hal is bestaande hal 5, maar er moeten een paar dingen veranderen.” Zo gaat de organisatie het dak verzwaren, krijgt deze hal zijn eigen entree, een eigen tribune en je kan dineren in hun eigen restaurant.

Klassieke muziek en cabaret

In de nieuwe hal zullen verschillende evenementen plaatsvinden en voor een breed publiek. Er komen grote voorstellingen, maar je kan ook genieten van klassieke muziek of popmuziek. Er zijn congressen en de organisatie wil in de winter bijvoorbeeld een schaatsshow presenteren.

“We willen er alles aan doen om mooie namen binnen te halen. We zijn met verschillende organisaties in gesprek. Ook internationaal.” Dona wil zichzelf niet vergelijken met bijvoorbeeld een AFAS Live in Amsterdam. “Grote buitenlandse artiesten blijven naar Amsterdam gaan en komen niet naar het zuiden.”

013 niet bang

Directeur Frens Frijns van poppodium 013 in Tilburg ziet deze hal niet als concurrentie, maar als een goede toevoeging voor Brabant. In 013 staat popconcerten op de lijst, maar Frijns vindt niet dat je het kan vergelijken met de nieuwe hal. “Wij hebben een kleinere zaal en de hal in Den Bosch is een andere categorie. Het zal ons misschien een concert kosten, maar ik wens ze alle succes.”

Rond kerst open

De nieuwe hal in de Brabanthallen zal rond de kerst zijn deuren open. Hoe de hal gaat heten is nog niet bekend. Ze hopen hier rond de zomer mee naar buiten te komen.