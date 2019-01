Deel dit artikel:













Verdachte woningoverval opgepakt terwijl hij wordt ‘geknipt en geschoren’ Foto: politie.nl

TILBURG - Een 24-jarige Tilburger is vrijdagmiddag rond halfvijf opgepakt vanwege zijn betrokkenheid bij een woningoverval op woensdag 16 januari in Tilburg. De verdachte zat bij zijn arrestatie in de stoel van een kapper in het centrum van zijn woonplaats.

Geschreven door Corné Verschuren

Via de media was de verdachte al meerdere keren opgeroepen om zich te melden. Agenten in burger zagen de man lopen en de kapperszaak binnengaan. Daar is hij aangehouden. De man zit nog vast. Verkeerslicht

Samen met een 25-jarige plaatsgenoot overviel de verdachte op woensdag 16 januari de bewoners van een huis aan de Baden Powelllaan in Tilburg. Het duo ging er met de auto van de bewoners vandoor. Hun vlucht eindigde tegen een verkeerslicht in Oisterwijk. De 25-jarige bijrijder raakte daarbij gewond en werd ter plekke aangehouden. De 24-jarige bestuurder was voortvluchtig, maar zit nu dus vast.