Dirk Megens mag zich leraar van het jaar noemen: 'We moeten trots zijn op het mbo'

DEURSEN-DENNENBURG - Kei trots is hij. Op zijn studenten én de titel. Dirk Megens uit Deursen-Dennenburg is uitgeroepen tot Leraar van het jaar 2019 in de categorie mbo. Hij ontving de prijs zaterdag uit handen van onderwijsminister Arie Slob.

Geschreven door Maaike Cnossen

“Volgens mij bestaat er geen grotere waardering dan door je studenten voor te dragen te worden en dan ook te winnen”, vertelt de rekendocent. “Ik wil ook uitstralen dat we trots moeten zijn op het mbo. Het zijn allemaal vakmensen in de dop. Ook wil ik laten zien hoe het leuk het is om op het mbo les te geven. Er zijn nog altijd wat vooroordelen.” Leraren worden voor de verkiezing voorgedragen door hun studenten of scholieren. Of nu een van zijn studenten kan rekenen op een extra goed cijfer is de vraag. “Ik weet nog steeds niet wie mij heeft opgegeven. Maar dat goede cijfer halen ze sowieso wel. Ik heb ze goed voorbereid”, zegt hij lachend. 'Enthousiaste leraar'

Megens geeft les op het ROC in Nijmegen. De jury prijst zijn enthousiasme en de manier waarop hij verbinding zoekt met studenten. ‘Hij is bovendien een docent die de moderne kanalen gebruikt, ervaring heeft met verschillende media en de beroepsgroep sterk vertegenwoordigt´, aldus de jury. Succesvolle YouTuber

De 32-jarige leraar heeft een eigen YouTube-kanaal: MeneerMegens. De filmpjes doen het erg goed en worden stuk voor stuk duizenden keren bekeken. Hij legt dingen op een eenvoudige manier uit, wat erg aanslaat. In totaal vielen er zaterdag vier leraren in de prijzen. Er waren 12 genomineerden, die weer uit een voorselectie van 40 voorgedragen docenten waren gekozen. Er waren ook nog drie andere Brabanders genomineerd. Sophie de Goei uit Vught (speciaal onderwijs), Jan van de Ven uit Overloon (primair onderwijs) en Hans Mulder uit Roosendaal (voortgezet onderwijs).