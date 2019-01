Poep en pies in trappenhuis van Tilburgse studentenflat, dakloze leidt rond

"Mensen die onderdak zoeken voor de nacht worden soms geweigerd bij nachtopvang De Traverse", zegt een van de mensen die zelf regelmatig op de trappen overnacht. Volgens hem viel het enkele maanden geleden nog wel mee met de overlast die collega-slapers veroorzaakten. "De laatste maanden komen er steeds meer zware gebruikers in grote aantallen en daardoor is het om te huilen. Muren worden ondergepist, er liggen naalden en ze schijten gewoon op de trap", zegt de man die anoniem wil blijven.

Er zitten ook positieve kanten aan. "Het is hartstikke fijn om in de trappenhuizen te slapen. Er is een stopcontact bij de trap en omdat de studenten hun wifi open laten staan, kunnen we op de trap internetten."

Belletje trekken

Naast de troep in de trappenhuizen hebben de bewoners ook last van de daklozen die bij iedereen aanbellen. Zonder sleutel is het trappenhuis niet toegankelijk, maar door bij iedereen aan te bellen hopen ze dat er iemand de deur open doet. "Je wordt soms midden in de nacht wakker gebeld en dat vindt niemand leuk", zegt een van de bewoners.

Begrip

Een andere bewoonster heeft juist begrip voor de dakloze. "Ik heb er zelf geen last van en vind het vervelend voor die mensen dat ze hier onderdak moeten zoeken. Het is gewoon heel koud buiten", zegt ze.