Burgemeester Mikkers breekt bekken en wordt door brandweer uit appartement gehaald De burgemeester werd met een hoogwerker uit zijn appartement gehaald (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media).

DEN BOSCH - Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch is zaterdagmiddag ongelukkig ten val gekomen in zijn huis. Hij moest met een autoladder van de brandweer uit zijn appartement worden gehaald. Hij heeft zijn bekken gebroken en is naar het ziekenhuis gebracht.

Geschreven door Maaike Cnossen

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het ‘eigenlijk gewoon vette pech’ is. Mikkers stond op een trapje en viel. Het ongeluk gebeurde in zijn appartement aan de Orthenstraat in Den Bosch, waar hij tijdelijk woont tot hij een huis heeft gevonden. Naar Tilburg overgebracht

Mikkers werd na het ongeluk naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch gebracht. Daar is besloten dat hij voor verder onderzoek en medische behandeling naar het ziekenhuis in Tilburg moest. Burgemeester Mikkers kan zijn werk de komende weken waarschijnlijk niet doen. Hij wordt vervangen door loco-burgemeester Jan Hoskam.