Burgemeester Mikkers uit appartement gehaald met hoogwerker na val van trap

DEN BOSCH - Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch is zaterdagmiddag ongelukkig ten val gekomen in zijn huis. Hij moest met een hoogwerker van de brandweer uit zijn appartement worden gehaald.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het ‘eigenlijk gewoon vette pech’ is. Mikkers stond op een trapje en kwam ten val.

Mogelijke operatie

Wat voor verwondingen de burgemeester precies heeft en hoe ernstig het is, weet de woordvoerder nog niet. Wel geeft hij aan dat Mikkers misschien geopereerd moet worden.

Het ongeluk gebeurde in een appartement aan de Orthenstraat in Den Bosch, waar de burgemeester tijdelijk woont tot hij een huis heeft gevonden. Mikkers is sinds oktober 2017 de burgemeester van Den Bosch.