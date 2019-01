Deel dit artikel:













Wie is de Mol verder zonder Nikkie of Robèrt, wie viel er af? Nikkie de Jager en Robèrt van Beckhoven in Wie is de Mol?

EINDHOVEN - Kreeg Nikkie de Jager een rode lichtstraal te zien of Robèrt van Beckhoven? Kijkers van Wie is de Mol bleven vorige week met deze vraag zitten. Maar dat er een Brabander ging afvallen in het populaire televisieprogramma was dus al wel duidelijk. Het antwoord werd zaterdagavond duidelijk. Let op: spoiler-alert als je dit artikel verder leest.

Geschreven door Maaike Cnossen

“Ik denk dat ik het maar beter bij make-up kan houden, want mensen lezen gaat niet zo goed.” Dat waren de woorden van de kersverse afvaller. En dan kan het er maar één zijn: beautyvlogger Nikkie. De Udense gaf aan dat ze al een voorgevoel had. “Ik druk op enter en the sky is red.” LEES OOK: Wie is de Mol? 'Robèrt van Beckhoven is een feestje en Nikkie de Jager een verademing' Door of niet?

Normaal gesproken wordt aan het einde van iedere aflevering duidelijk wie er doorgaat en wie er afvalt. Maar aan het einde van aflevering drie lieten ze de kijkers nog even spartelen. De andere zeven kandidaten kregen een groene lichtstraal te zien en waren dus door. Mensen kregen alleen nog niet te zien welke kleur die van Robèrt en Nikkie hadden. Aan het begin van de uitzending van deze week werd het meteen duidelijk.

In het programma proberen de kandidaten erachter te komen wie de mol, oftewel saboteur, is. Ze moeten vragenlijsten invullen en daarin aangeven wie zij verdenken. Degenen die ernaast zitten of te weinig weten over de mol vallen af.