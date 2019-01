Wie is de Mol? 'Robèrt van Beckhoven is een feestje en Nikkie de Jager een verademing'

Nikkie de Jager en Robèrt van Beckhoven kandidaten in Wie is de Mol?

BREDA - "Robèrt van Beckhoven is een feestje en Nikkie de Jager een verademing." De Bredase acteur Patrick Martens heeft afgelopen weekend genoten van de eerste aflevering van 'Wie is de Mol?'. Miljoenen mensen kijken naar het programma. Tien bekende Nederlanders gaan op zoek naar de verrader in hun midden, terwijl ze met opdrachten gezamenlijk geld proberen te verdienen voor de groepspot. "Je ziet meteen het karakter van de verschillende kandidaten."

De nieuwe 'Wie is de Mol?'-reeks speelt zich af in Colombia. De eerste aflevering begon met een opdracht op de Puente de Occidente. De kandidaten moesten proberen tien loodzware kisten met vrijstellingen deze brug op te hijsen. De vier vrijstellingen die hiermee uiteindelijk werden verdiend, konden ook worden ingeleverd zodat er 2500 euro in de pot belandde, maar daar kozen de kandidaten niet voor.

Geoefende Colombiaanse dansers

Daarna wachtte een dansopdracht op een plein in Santa Fe de Antioquia. De kandidaten moesten meedoen met de geoefende Colombiaanse dansers en daarna hun danspartner kunnen herinneren. Daarin slaagden ze. De eerste aflevering werd afgesloten met een fietsopdracht waarmee de deelnemers geld moesten ophalen.

Aan elke fiets was een tablet bevestigd met daarop – als je tenminste bleef fietsen – alle benodigde informatie over de locatie van de enveloppen en het tijdstip waarop die opgehaald moesten worden. Dat lukte De Jager samen met Littooij en acteur Rick Paul van Mulligen. Al was het bedrag dat zij hiermee binnensleepten karig: driehonderd van de 1800 euro.

Kennismakingsaflevering

"Zo'n eerste aflevering is een beetje een kennismakingsaflevering", weet Martens, die in 2008 zelf meedeed aan het populaire spelprogramma. "Je leert de nieuwe kandidaten kennen. Wat ik zo leuk vind: je ziet dan meteen het karakter van de verschillende kandidaten. Wie neemt de leiding, wie snapt alles niet zo goed? Er zitten er wel een paar tussen van wie ik denk: okay... in de gaten houden. Merel Westrik bijvoorbeeld."

Zanger Nielson - Niels Littooij - is volgens de Bredase acteur 'ook een hele goede'. Maar Evi Hanssen, die samen met Westrik probeerde kisten met vrijstellingen uit het water te tillen en daar niet goed in slaagde, verdenkt hij niet. "Dat zij een kist liet vallen, was volgens mij echt een ongelukje."

Zuchten

De Oisterwijkse meester patissier Robèrt van Beckhoven en de Udense YouTuber en visagiste Nikie 'Tutorials' de Jager zijn dit seizoen de Brabantse kandidaten. Over hen is Martens zeer te spreken. "Wat een feestje is het, met Robèrt. Die man moet standaard in je huis zitten, zodat je af en toe gezellig met hem kan kletsen!" De Jager noemt hij 'een hele leuke verrassing'. "Dat is iemand die we niet zo goed kennen, in ieder geval niet van tv. Ik vind haar een verademing in het geheel. Het kan zijn dat ze is zoals ze is, maar het kan ook zijn dat ze haar eigenschappen een beetje aandikt voor 'Wie is de Mol?'.

Hij wijst erop dat De Jager bij het fietsen - net zoals bij het sjouwen van de kisten op de brug - meteen begint te zuchten over de zwaarte van de opdracht. "Ze doet wel haar best, maar het is allemaal nét niet. Dat kan een goede tactiek zijn."





Nep-mol

Martens weet uit eigen ervaring hoe het spel gespeeld moet worden. In 2008 schitterde hij als nep-mol. Hij wist zich voor zijn medekandidaten zo verdacht te maken dat zij dachten dat hij de Mol was. Door die tactiek bereikte hij bijna de finale.

Destijds was Martens een uitzondering met zijn gehaaide spel. "Tegenwoordig spelen steeds meer kandidaten de Mol. Daarom is het voor de kijker steeds moeilijker de ware verrader te vinden", vertelt de Bredase acteur. "Verder ben je echt overgeleverd aan de programmamakers. Toen ik elf jaar geleden meedeed, had je nog geen Moltalk op tv. De uitzending werd niet nabeschouwd, en er was ook nog geen social media. Nu kun je heel chill het programma en social media bekijken en ben je ook up-to-date. Er gebeurt zoveel online, dat vind ik wel een grote verschuiving."

