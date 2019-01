Tien dronken bestuurders van de weg gehaald bij alcoholcontroles

EINDHOVEN - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag niet voor niets alcoholcontroles gehouden in Helmond en Eindhoven. Tien automobilisten werden van de weg gehaald, omdat ze te veel gedronken hadden.

Een vrouw van 25 maakte het wel erg bont. Ze was aan het appen toen ze een stopteken kreeg. Bovendien had ze zeker twee keer te veel gedronken dan toegestaan en verder reed ze bijna de motoragent aan, die haar het stopteken gaf.



Rijbewijs inleveren

Twee van de tien bekeurde bestuurders konden direct hun rijbewijs inleveren. Het promillage alcohol in het bloed bij één van de aangehouden chauffeurs was bijna zes keer hoger dan toegestaan.