Grote brand verwoest heftruckbedrijf in Venhorst Het bouwbedrijf stond snel in lichter laaie (foto: Danny van Schijndel/112Nieuwsonline). De brandweer rukte met veel mensen en materieel uit (foto: Marco van den Broek/SQ Vision Mediaprodukties).

VENHORST - In ruim een uur is zondag een heftruckbedrijf aan de Kraaiendonk in Venhorst volledig in vlammen opgegaan. Het vuur brak zondagmorgen rond tien voor elf door nog onbekende oorzaak uit. De brandweerkorpsen van Boekel, Uden, Sint-Anthonis, Wanroij en De Rips werden opgeroepen om de grote brand te blussen.

Geschreven door Hans Janssen

Volgens de brandweer is er niemand gewond geraakt en kwam er geen asbest vrij.

Behoorlijke schade

Een bouwbedrijf dat grenst aan het pand waar tot deze zondag heftrucks werden gerepareerd liep behoorlijke schade op. Een ander bedrijf, gespecialiseerd in veranda's en tuinkamers, bleef gespaard. De brand trok in eerste instantie veel kijkers naar Venhorst, maar gaandeweg moest de Middenpeelweg worden afgesloten om voldoende water aan te kunnen leveren.