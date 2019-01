Deel dit artikel:













Grote brand verwoest heftruckbedrijf in Venhorst, brandweer massaal aanwezig Het bouwbedrijf stond snel in lichter laaie (foto: Danny van Schijndel/112Nieuwsonline). De brandweer rukte met veel mensen en materieel uit (foto: Marco van den Broek/SQ Vision Mediaprodukties).

VENHORST - Een heftruckbedrijf aan de Kraaiendonk in Venhorst is zondagmorgen getroffen door een grote brand. De brandweerkorpsen van Boekel, Uden, Sint-Anthonis, Wanroij en De Rips zijn opgeroepen om het vuur te blussen. Het pand werd al snel als verloren beschouwd. Er zou ook een timmerbedrijf in de loods zijn gevestigd.

Geschreven door Hans Janssen

Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt; de oorzaak is evenmin duidelijk. Het vuur brak tegen elf uur uit. De brand trekt veel kijkers naar Venhorst.