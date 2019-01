Deel dit artikel:













Het is stil in Eindhoven: Arnol Kox herstelt van hartoperatie Arnol Kox, zoals veel mensen hem kennen (foto: Hans Janssen).

EINDHOVEN - De een ervaart het als een zegen, als een geschenk van God misschien wel, maar er zullen zeker ook mensen zijn die hem echt missen. Arnol Kox. De prediker is al weken niet meer in de Eindhovense binnenstad te zien en vooral te horen geweest. De Eindhovenaar, sinds jaren een bekend gezicht in de Lichtstad, is herstellende van een hartoperatie.

Geschreven door Hans Janssen

“Ik kreeg begin dit jaar ineens last van druk op mijn borst. Mijn bloedvaten bleken dichtgeslibd te zijn, verkalkt. Ja, dat krijg je op een bepaalde leeftijd”, aldus Kox, die in oktober 66 werd. 'Tot kalmeren komen'

'De ‘schreeuwjezus’, zoals hij bekend staat, liep zelfs een hartinfarct op en hij moest zich laten opereren. Kox: “Ze hebben toen vier bypasses aangelegd en hiervan ben ik nu aan het herstellen. Ik heb een tijdje in het ziekenhuis gelegen, maar ben inmiddels twee weken thuis. Ik moet nu tot kalmeren komen.” Dat valt niet mee, maar dat hij al weken binnen moet blijven, dat kost hem nog de meeste moeite. Dat ziet hij echt als een straf. Kox put veel moed uit de naar zijn zeggen vele reacties die hij op Facebook krijgt. Zijn vrouw Gerry Diederen plaatst voorlopig de teksten op deze pagina. Hoe sneller, hoe liever

Kox kan nog niet zeggen wanneer hij zich weer met zijn rolstoel in hartje Eindhoven meldt. Als het aan hem ligt, hoe sneller hoe liever. “Ik hoop dat het goed komt, maar heb geen idee hoe lang het gaat duren. God zal me niet in de steek laten, daarvoor heb ik hem te veel lief”, aldus Kox. LEES OOK: 'Eeeeeeeuwig leven, nooooooit meer slapen!': Luidruchtige stadsprediker Arnol Kox is 65 geworden