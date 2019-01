Ontspannen en lachen met lachyoga: lekker de buik laten schudden

Lachyoga is een nieuwe cursus.

BREDA - In Breda begon zaterdag een nieuwe cursus lachyoga. "Ontspan de buik. Lekker de buik laten schudden." Er werd al meteen gelachen op de achtergrond. Alida van Leeuwen is lachpsycholoog en gaf de les.

Lachyoga is volgens van Leeuwen om verschillende redenen goed voor je. "Het is goed voor je longen. Het is goed voor alle zuurstof die door je lichaam gaat en je hersenen worden aangestuurd om een antistressstofje aan te maken. Je wordt er zelf vrolijker en gelukkiger van."

Lachen maar

Er wordt geklapt en gelachen bij de cursus. "Ik hoop dat we straks in de polonaise naar buiten gaan."