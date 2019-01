Crowley leidt Willem II langs FC Utrecht, vijfde uitzege op rij

UTRECHT - Willem II heeft zondag een knappe overwinning geboekt bij FC Utrecht. In een weinig hoogstaand duel kroonde Daniel Crowley zich tot matchwinner. Het was alweer de vijfde uitzege op rij voor de ploeg van Adrie Koster.

Beide ploegen openden voorzichtig, al rook Utrecht via Bahebeck na een minuut of tien aan de openingstreffer via Bahebeck. Doelman Wellenreuther stond echter zijn mannetje. Willem II manifesteerde zich pas na een halfuur voor het eerst, maar de Griekse spits Marious Vrousai kon niet profiteren.

Bahebeck was vlak voor rust opnieuw gevaarlijk, maar de kopbal van de Franse spits miste richting. Wellenreuther had daarna nog een (moeizaam) antwoord op een verre vrije trap van Letschert.

Pal na rust sloegen de Tricolores toe via Daniel Crowley, die de bal voor zijn voeten kreeg en instinctief raak punterde. En met de entree van Alexander Isak werd het nog leuker voor de Tilburgers. De bloedsnelle Zweed stichtte links en rechts gevaar en op zijn aangeven raakte Vrousai de paal.

FC Utrecht had tot dat moment nog geen pepernoot geraakt, maar wist zich in de slotfase toch nog op te richten. Zo werkte Gavory de bal maar net voorlangs en moest Wellenreuther nog een aantal keren attent optreden. De vijfde uitzege op rij werd echter kunstig in de tas gestopt.

