Koeien in de wei, Bavelse voetbalsters ondanks verlies tegen Ajax toch trots en blije

Er waren zelfs speciale sjaals ontworpen voor de wedstrijd. "Mooi hè?", glundert een jongen trots terwijl hij de Bavel - Ajax-sjaal laat zien. "Zoiets maak je niet vaak mee bij een amateurcluppie."

Heel trots

Een groepje meiden hangt nog gauw een spandoek achter een doel. "Er staat Bavel, Bavel koeien in de wei. Wij zijn nu al trots en blij ", lacht de 29-jarige Lesley Feskens. "Wij zijn echt heel trots dat we al zo ver zijn gekomen."

Tijdens het warmlopen is de spanning onder de speelsters duidelijk voelbaar. De meeste dames willen niet gestoord worden, om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de wedstrijd. Je komt natuurlijk niet vaak tegenover spelers als Kika van Es te staan.

'Dit is supervet'

En wat nou als je zelf Ajax-fan bent? "Ik ben zelf voor Ajax, dus dit is supervet", reageert Marès Beekers. De spits is dolblij met deze kans. "Het is een droom die voor me uitkomt", glundert ze.

Honderden mensen kijken naar de wedstrijd Bavel - Ajax.

Ook keepster Joëlle de Rover kijkt enorm uit naar de wedstrijd. "Het is wel heel vet hoor. Meestal zit ik in Amsterdam op de tribune om de wedstrijd te kijken en nu moet ik tegen ze spelen."

"Ze werken er heel hard voor en steken er veel tijd en energie in. Dan is het mooi dat dit de beloning is die ze dan krijgen", aldus Mark van Gils. De trotse trainer merkt dat zijn ploeg onwijs veel zin heeft in de wedstrijd. "Sommigen zijn al jaren fan van Ajax en nu krijgen ze de kans om tegen ze te spelen."

Fakkels en gejoel

Even later is het eindelijk zo ver. De twee teams lopen onder luid gejoel het veld op. Vuurwerk, fakkels, niets is te gek voor de fans van Bavel. Ze doen er alles aan om hun ploeg zo goed mogelijk aan te moedigen. Er staan, ondanks het vieze weer, honderden mensen langs de lijn.

Ondanks het geschreeuw en fakkels, lukte het VV Bavel helaas niet om Ajax te verslaan. De wedstrijd eindigde in een 13-0 zege voor Ajax.