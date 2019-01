Mathieu van der Poel en Marianne Vos met goed gevoel naar WK: 'Niets meer te bewijzen'

"Natuurlijk was vandaag belangrijk, maar volgende week is belangrijker", zei Van der Poel na zijn zege in de koers die met GP Adrie van der Poel de naam van zijn vader draagt.

"Het was niet mijn beste dag tot nu toe, maar ik ben best wel tevreden", vervolgt Van der Poel. Hij boekte zege 26 van het seizoen, maar het zegt hem niets richting het WK. "Ik ben hier volgens mij een keer 22ste geweest, toen reed ik nadien voor mijn gevoel mijn beste WK. Het doet er dus niet echt toe. Voor sommige renners is het wel belangrijk om hier met een goed gevoel naar huis te gaan." Zelf weet Van der Poel in ieder geval dat hij klaar is voor de strijd om de regenboogtrui. "Het zal moeten."

Tekst gaat verder onder de video met Mathieu van der Poel.

LEES OOK: Mathieu van der Poel wint 'papa's Grote Prijs' in Hoogerheide en is klaar voor WK

'WK mag komen'

Vos verzekerde zich vorige week van de eindzege in het wereldbekerklassement, voor het eerst in haar rijke carrière. En dus stond ze met een ander gevoel aan de start in Hoogerheide. "Het geeft wel een bepaalde rust. De punten waren niet van belang, ik kon vrijuit koersen. Maar voor mij maakte dat niet eens heel veel uit, ik wilde er gewoon een mooie wedstrijd van maken."

Een tijdje lag Vos vijfde, uiteindelijk passeerde ze onder meer wereldkampioen Sanne Cant en pakte ze brons. Het was niet zo dat Vos extra blij was omdat ze de concurrentie heeft laten zien klaar te zijn voor het WK. "Nee, niet zozeer. In zo'n laatste wedstrijd voor het WK heb ik niet heel veel te bewijzen. Voor jezelf is het misschien wel belangrijk. Maar alles voelt goed, nu uitrusten en dan mag het WK komen."

Tekst gaat verder onder de video met Marianne Vos.



Titelkansen

Vos heeft een sterk jaar achter de rug. Met de winst in het wereldbekerklassement - en zondag ook de derde plek in Hoogerheide - toonde ze aan dat de WK-titel wel een doel mag zijn. "Je kunt zien dat het niveau hoog is, maar het ligt wel dicht bij elkaar. Afhankelijk van het parcours zijn er verschillende rensters die nog een stapje kunnen zetten. Ik verwacht dat het een mooie strijd gaat worden."