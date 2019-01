Massale vechtpartij Boxtel was via sociale media afgesproken

De jongeren gingen massaal met elkaar op de vuist en er werd een rookbom gegooid. Agenten probeerden de rust te herstellen, maar kregen vervolgens zelf klappen.

“Een agent werd van achteren vastgegrepen en een ander kreeg een vuistslag in zijn gezicht. Er werd gescholden, geduwd en met vuurwerk, blikjes en etenswaren gegooid”, aldus de politie.

Agenten moesten een wapenstok gebruiken, omdat het geweld bleef doorgaan. Ook werden politiehonden ingezet. Op Dumpert is in een filmpje te zien waarin een agent flinke klappen uitdeelt.

Voor waarnemend burgemeester Fons Naterop was het wel even schrikken: "Zoiets verwacht je niet in Boxtel. Je verwacht een leuk uitgaansleven en niet dat jongeren zich tegen de politie keren. Het is echt onacceptabel", laat hij weten. "De politie is er juist om te helpen."

Eerdere massale vechtpartij

Het is niet de eerste keer dat het misgaat in Boxtel. Tot de zomer van 2018 mochten de café's daar tot 03.00 openblijven, maar na een massale vechtpartij werd dat tijdstip een uur vervroegd.

Bij die vechtpartij kwamen horecaondernemers in opstand nadat een politie een horecamedewerker aanhield. "Nu hebben de horecaondernemers en hun portiers juist de politie geholpen", zegt Naterop.









Aanhouding

Een 19-jarige man uit Boxtel is aangehouden omdat hij tegen de spiegel van een politieauto trapte. De politie verwacht op basis van camerabeelden nog meer relschoppers te arresteren.

Naterop wil zeker maatregelen gaan treffen. "We gaan eerst alles even op een rijtje zetten. Daarna gaan we maatregelen treffen. Of we komend weekend extra politie in gaan zetten, weten we nog niet. We willen het niet weer laten escaleren."