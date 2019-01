Sneeuwliefhebbers opgelet, we gaan voor de tweede ronde! 'Er kan vijf centimeter vallen'

EINDHOVEN - Op de slee naar school of sneeuwballen gooien naar je collega's tijdens de lunchwandeling, afgelopen week was het ineens echt winter. Dit weekend zette de dooi alweer in en dus is er geen restje wit meer te bekennen. Maar, zien we daar in de nabije toekomst een sneeuwpop naar ons lachen? Misschien wel! Dinsdag gaat het weer sneeuwen. De grote vraag is alleen: blijft het liggen?

"De sneeuw komt vanuit het zuiden. Dinsdagmiddag rond 17.00 uur steekt het de grens over. De avondspits zou er dus mee te maken kunnen krijgen." Weerman Johnny Willemsen van Weeronline vertelt hoe de voorspellingen voor de komende dagen eruit zien. "Dinsdagnacht kan er best wat sneeuw vallen, sommige modellen gaan uit van wel vijf centimeter."

Sneeuwfanaten in het oosten hebben de beste papieren

Toch is het nog allesbehalve zeker dat we woensdagochtend ontwaken in een winter-wonderland. De grootste kans daarop maakt het oosten van Brabant. "Daar is het midden in de nacht tussen de 0 en de -1 graden. Als er dan voldoende sneeuw valt, blijft het wel liggen. In het westen is het wat warmer."

Woensdag kan er ook nog wat natte sneeuw vallen, maar is het wel een graad of 2 boven nul. "Maar als er de nacht ervoor echt vijf centimeter sneeuw valt, is dat woensdagavond echt niet weg na die dooi." En dan duiken die sneeuwpoppen dus weer op.

Willemsen spreek van een 'kwakkelwinter'. Want, het zou ook zomaar kunnen blijven bij wat weinig overtuigend wit op de grasvelden

Slee nog niet de schuur in

Eerder gaven we op basis van de weersvoorspellingen nog het advies om de slee maar weer op te bergen, maar laat hem voor de zekerheid toch maar even staan.