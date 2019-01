Deel dit artikel:













Van beste vinoloog van Brabant naar beste vinoloog van het land? Neelsjan Albertus gaat ervoor! Wordt Neelsjan Albertus Vinoloog van het Jaar? (Foto: Facebook/Albertus Wijnen)

ROSMALEN - Vorige jaar werd ‘ie het nét niet, Vinoloog van het Jaar. Neelsjan Albertus uit Rosmalen eindigde op de tweede plek. Maar de wijnkenner is uit op revanche en dat kan maandag. Want dan staat hij opnieuw in de finale.

Geschreven door Saskia Nelissen

In die finale strijden elf wijnkenners om de titel Vinoloog van het Jaar. Albertus overleefde al diverse voorrondes, een kwartfinale en de halve finale. In de finale in Oldenzaal moet hij tijdens een theorie- en praktijkdeel laten zien wat hij weet over de alcoholische drank. Tweeduizend wijnen proeven

“Ik voel de druk zeker”, vertelt Neelsjan Albertus maandagochtend in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio. “Het gaat spannend worden, maar ik ben er helemaal klaar voor!” Albertus heeft zich goed voorbereid op de wedstrijd. “Ik ben natuurlijk de hele dag met mijn vak bezig. Ik lees veel over wijnen. En ik proef er natuurlijk heel veel. Ik denk wel 1500 tot 2000 verschillende wijnen in een jaar.” Gedetailleerde beschrijving

“Tijdens de wedstrijd proeven we twaalf wijnen, daar krijgen we dan vragen over”, aldus de wijnkenner. En dat zijn niet de meest makkelijke vragen. “Ik moet bijvoorbeeld kunnen zeggen uit welk land de wijn komt, welk druivenras erin zit en uit welk gebied van dat land die druiven dan komen.” Neelsjan Albertus hoopt dat hij dit jaar wél met de titel naar huis gaat. “Kijk, iedereen kent wel iemand die veel van wijn weet. Maar met deze titel is het duidelijk dat ik er ook écht veel van weet. Toen ik vorig jaar tweede werd, kwamen er wel wat extra mensen naar mijn winkel, maar de wedstrijd is voornamelijk voor de eer.”