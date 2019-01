Eindhovense vrouwen eisen jaren na seksueel misbruik erkenning van Staat

EINDHOVEN - Twee vrouwen uit Eindhoven gaan een rechtszaak aanspannen tegen pedofiel Hans V. en de Nederlandse Staat. Ze willen dat de Staat erkent dat ze hen geen hulp heeft geboden nadat ze door de oud-Tilburger seksueel waren misbruikt. Dit staat in De Telegraaf. De krant kreeg contact met hen nadat het had gemeld dat V. in Kenia ook slachtoffers had gemaakt.

De vrouwen, die nichtjes zijn van elkaar, zeggen dat ze in de jaren negentig door V. zijn misbruikt in Eindhoven. Ze vinden dat ze daarna onvoldoende zijn beschermd door de politie en het Openbaar Ministerie.



Actie om rechtszaak bij te wonen

De Eindhovense vrouwen overwegen naar Kenia te gaan waar V. in april terechtstaat voor het misbruiken van kinderen. Ze willen een actie beginnen om dit financieel mogelijk te maken, maar ook om de slachtoffers bij te staan.



Het tweetal werd vanaf 1990 misbruikt door V. Hij was bevriend met de moeder van één van de vrouwen. In 1995 kwam dit aan het licht toen een rolletje met foto’s die hij van het misbruik had gemaakt via een medewerker van een winkel bij de politie terechtkwam. De Tilburgse zedenpolitie deed vervolgens een inval in het huis waar V. toen woonde. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor het misbruiken van zes kinderen.



V. ook in Kenia 'actief'

Nadat hij zijn straf had uitgezeten, vertrok V. naar Kenia waar hij zich volgens De Telegraaf andermaal vergreep aan kinderen. Hiervoor heeft hij zich ook bij een rechter moeten verantwoorden.



In april moet hij zich opnieuw bij de rechter melden. Nu voor het misbruiken van meisjes tussen acht en tien jaar, in de periode van 2011 tot 2014. Dit zou zijn gebeurd in de weeshuizen die hij in die tijd runde. De twee Eindhovense vrouwen willen met hun actie voorkomen dat mensen als V. ‘zomaar naar het buitenland kunnen reizen om daar dezelfde afschuwelijke daden te verrichten.’ Ze zeggen dat ze nog dagelijks lijden onder wat de oud-Tilburger hen heeft aangedaan. “Dat monster heeft onze vrouwelijkheid afgenomen”, aldus de twee Eindhovense vrouwen in de krant.