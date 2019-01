Van de Kerkhofs danken Feyenoord voor zege op Ajax, maar spel PSV was in tweede helft waardeloos

EINDHOVEN - “PSV onwaardig. Wat was er aan de hand?” René en Willy van de Kerkhof zijn op zijn zachtst gezegd niet blij met het spel van hun club, met name in de tweede helft van de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. De 2-1 winst vergoedde veel, maar de gebroeders waren vooral verrukt door de topper tussen Feyenoord en Ajax. En dat de Rotterdamse ploeg door een 6-2 zege ervoor zorgde dat PSV nu ineens vijf punten meer heeft dan Ajax.

“Dit is geweldig”, kraaide Willy van plezier. "Het was een echte klassieker. Ik heb ervan genoten!”

'Onbegrijpelijk, zo'n terugval'

René: “Dit had niemand kunnen bedenken. Een fantastische pot. Feyenoord was heer en meester. Voor PSV was dit ook fantastisch natuurlijk, te meer daar de ploeg tegen FC Groningen na een makkelijke eerste helft slecht speelde. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat ze na een tegendoelpunt zo inzakte. Vóór rust ging het nog zo goed, met Gaston Pereiro en Steven Bergwijn als uitblinkers. Maar in de tweede helft had PSV het gewoon heel zwaar en werden met geluk de drie punten over de streep getrokken Trainer Mark van Bommel moet hier toch iets aan gaan doen, de passie terugbrengen.”

Willy: “Dat mag je wel zeggen. Na een heel goede eerste halfuur zag ik een chaotisch PSV. Ik snap er niks van. Het was vrouwen en kinderen eerst. Met name in de laatste tien tot vijftien minuten was het zo slecht, zo chaotisch. Dat zijn we niet gewend van PSV. Niemand hield er zijn kop bij. Iedereen wilde de zege veiligstellen, maar dat kan toch ook met normaal voetbal? Door gewoon je eigen spelletje te blijven spelen? Wat er aan de hand was, weet ik niet, maar het was niet PSV-waardig.” Desondanks hield de koploper de drie punten in eigen huis en blijft het dus in het Philips Stadion onverslaanbaar.

'Prima overwinning Willem II'

Ook Willem II is in de winning mood. De Tilburgse ploeg vindt zichzelf terug in het linkerrijtje van de ranglijst van de eredivisie. René is zeer te spreken over de verrichtingen van de Tricolores. Midweeks plaatsten ze zich voor de halve finale van het KNVB-bekertoernooi, zondag lieten ze er een 0-1 zege op volgen tegen FC Utrecht. In de Domstad dus waar de thuisclub niet vaak verliest. René: “Het was een mooie overwinning bij Utrecht. Willem II gaat goed, dat is prettig.”

Niet alle Brabantse voetbalfans kunnen tevreden terugkijken op het afgelopen weekend. Zo bleef NAC steken op een 1-1 gelijkspel tegen ADO Den Haag. Willy maakt zich grote zorgen over de Bredase degradatiekandidaat. “NAC gaat het niet redden. De ploeg zit echt in een heel zware periode. Ik heb er weinig vertrouwen in. Ik ben bang dat ze aan het eind van de rit bij de onderste drie staat, dat zal vechten worden.”